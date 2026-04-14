İndirim kısa sürdü: Motorinde artış!
Motorine bu gece yarısından itibaren zam geliyor; işte yeni fiyatlar
ABD-İran arasındaki görüşmelerin belirsizliği nedeniyle petrol fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Motorine bugün gelen indirimin ardından 15 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyatlarında litre başına 3,33 lira artış meydana gelecek.
Devreye girecek olan artış bu gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Böylelikle motorin İstanbul'da 75,59 liraya, Ankara'da 76,71 liraya ve İzmir'de 76,99 liraya yükselecek.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları şöyle:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI:
Benzin: 62.65 TL
Motorin: 72.26 TL
LPG: 34.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI:
Benzin: 62.51 TL
Motorin: 72.12 TL
LPG: 34.39 TL
ANKARA:
Benzin: 63.62 TL
Motorin: 73.38 TL
LPG: 34.87 TL
İZMİR:
Benzin: 63.90 TL
Motorin: 73.66 TL
LPG: 34.79 TL