Hürmüz Boğazı düğümü Avrupa’yı vurdu: Jet yakıtı fiyatları ikiye katlandı

Şu anda AB'de jet yakıtı sıkıntısı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını ifade eden Itkonen, "Ancak yakın gelecekte özellikle jet yakıtı konusunda tedarik sorunları yaşanabilir." dedi. Itkonen, üye ülkelerin sektörle çok yakın koordinasyon içinde olduğunu belirtti. Geçen hafta yapılan toplantıda AB rafinerilerinde ham petrol tedarikinin istikrarlı olduğunun ve ek stok salımına gerek olmadığının teyit edildiğini vurgulayan Itkonen, "Ancak jet yakıtı durumuna gelince, bu şu anda birincil endişemiz olmaya devam ediyor." diye konuştu.