Hürmüz Boğazı düğümü Avrupa’yı vurdu: Jet yakıtı fiyatları ikiye katlandı
Haber Merkezi

Hürmüz Boğazı düğümü Avrupa'yı vurdu: Jet yakıtı fiyatları ikiye katlandı

Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu'daki 2026 savaşının küresel enerji piyasalarında yarattığı devasa türbülansın bedelini ödemeye hazırlanıyor. AB Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, jet yakıtı tedarikinde ‘yakın gelecekte ciddi aksaklıklar’ yaşanabileceğini belirterek kıtanın birincil endişesinin artık ‘havacılık yakıtı’ olduğunu resmen ilan etti. Hürmüz Boğazı’nın efektif olarak kapanmasıyla birlikte Avrupa havalimanları, sadece üç hafta içinde 'sistemik bir yakıt kıtlığı' ile karşı karşıya kalabilir.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, yakın zamanda jet yakıtı tedarik zincirinde aksaklıklar yaşanabileceğini ve bu durumun endişe verici olduğunu söyledi. Itkonen, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) üç hafta içinde jet yakıtı tedarikinde kıtlık yaşanabileceği uyarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şu anda AB'de jet yakıtı sıkıntısı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını ifade eden Itkonen, "Ancak yakın gelecekte özellikle jet yakıtı konusunda tedarik sorunları yaşanabilir." dedi. Itkonen, üye ülkelerin sektörle çok yakın koordinasyon içinde olduğunu belirtti. Geçen hafta yapılan toplantıda AB rafinerilerinde ham petrol tedarikinin istikrarlı olduğunun ve ek stok salımına gerek olmadığının teyit edildiğini vurgulayan Itkonen, "Ancak jet yakıtı durumuna gelince, bu şu anda birincil endişemiz olmaya devam ediyor." diye konuştu.

AB'de rafinerilerin jet yakıtı tüketiminin yaklaşık yüzde 70'ini karşıladığına işaret eden Itkonen, geri kalan jet yakıtı ihtiyacının ithalata bağımlı olduğunu anımsattı. Itkonen, durum hakkında gerçek zamanlı bilgi toplamaya ve koordinasyonu sağlamaya odaklandıklarını belirterek, bu kapsamda haftalık petrol ve doğal gaz koordinasyon grubu toplantıları düzenlediklerini, rafineri kapasitesi ve alternatif ithalat yolları konusunda bilgi alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

JET YAKITI FİYATLARI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI Geçen hafta, ACI Europe, Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının tamamen açılmaması halinde Avrupa havalimanlarının üç hafta içinde jet yakıtı kısıtıyla karşılaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

Arz kısıtları nedeniyle Avrupa ülkelerinde jet yakıtı fiyatları, savaş öncesine kıyasla yüzde 100 artarak rekor seviyelere çıktı. Özellikle Avrupa gibi Basra Körfezi'nden jet yakıtı arzına büyük ölçüde bağımlı bölgeler, tedarik aksaklıkları karşısında en kırılgan bölgeler arasında yer alıyor.

Söz konusu arzın kesilmesi nedeniyle İtalya'daki bazı havalimanlarında jet yakıtına kısıtlar getirilirken bazı hava yolu firmaları savaşın devam etmesi halinde Avrupa genelinde yaz dönemi uçuşlarının risk altında olacağı uyarısında bulundu.

