Hürmüz Boğazı düğümü Avrupa’yı vurdu: Jet yakıtı fiyatları ikiye katlandı
Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu'daki 2026 savaşının küresel enerji piyasalarında yarattığı devasa türbülansın bedelini ödemeye hazırlanıyor. AB Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, jet yakıtı tedarikinde ‘yakın gelecekte ciddi aksaklıklar’ yaşanabileceğini belirterek kıtanın birincil endişesinin artık ‘havacılık yakıtı’ olduğunu resmen ilan etti. Hürmüz Boğazı’nın efektif olarak kapanmasıyla birlikte Avrupa havalimanları, sadece üç hafta içinde 'sistemik bir yakıt kıtlığı' ile karşı karşıya kalabilir.