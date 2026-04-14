Rus zindanlarında 351 siyasi tutuklu var! Çubarov'dan Türkiye'ye kritik çağr

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Ukrayna'da, Kırım Tatar Milli Meclisi'ne, Kırım Tatarları'nın temsil organı statüsünün resmileşmesi için süreci başlatmasına ilişkin yetki verilmesini içeren kararnamenin imzalanmasına ilişkin, "Ukrayna'da Kırım Tatar Milli Meclisi sivil toplum değil, Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım Tatar halkını temsil eden organ." dedi.

Çubarov, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde Türkiye ziyaretine ve Kırım Tatarları'nın durumuna ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kırım Tatarları'nın milli lideri Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu'nun başkanlığında Kırım Tatar Milli Meclis heyetinin Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere 17-19 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirten Çubarov, Kırım Tatar derneklerine ziyaretlerde bulunmak ve görüşmeler yapmak için kendisinin önden geldiğini söyledi.

Çubarov, Kırım Tatarları'nın en büyük diasporasının Türkiye'de olduğuna işaret ederek, derneklerle diyaloğu sıklaştırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

- "Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım Tatar halkını temsil eden organ"

Ukrayna'da, Kırım Tatar Milli Meclisi'ne, Kırım Tatarları'nın temsil organı statüsünün resmileşmesi için süreci başlatmasına ilişkin yetki verilmesini içeren kararnamenin imzalanmasına dair Çubarov, "Ukrayna'da Kırım Tatar Milli Meclisi sivil toplum değil, Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım Tatar halkını temsil eden organ." ifadesini kullandı.

Çubarov, bu kapsamda Ukrayna hükümeti ile Kırım Tatar Milli Meclisi arasında fikir alışverişi ve danışma olacağına değinerek, Kırım Tatarları'yla ilgili konuların ve müzakerelerin Kırım Tatarlı bir temsilci olmadan konuşulmaması gerektiğini ve bu prensip çerçevesinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Meclis Başkanı Çubarov, bu kanun kapsamında Ukraynalı heyetler arasında özellikle Kırım konusu müzakere edildiğinde Kırım Tatar Milli Meclisi temsilcisinin de olmasını beklediklerini kaydetti.

Çubarov, 2014'te Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da Moskova tarafından yakalanan 351 siyasi tutuklunun 180'inin Kırım Tatarı olduğununa işaret ederek, bir baskı ve korku oluşturulmaya çalışıldığı değerlendirmesi yaptı.

- Türk yetkililerle görüşmeler yapılacak

Ankara'daki görüşmeleri kapsamında TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ile bir araya geleceğini anlatan Çubarov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatını (TÜRKSOY) da ziyaret edeceğini, medeniyet ve dil etrafında çeşitli projeleri ele alacaklarını aktardı.

Çubarov, en önemli gündemlerinin siyasi tutukluların durumu olduğuna işaret ederek, bu kişilerin serbest bırakılması için Türkiye'nin yardımını isteyeceklerini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda adaletli bir barışa ulaşıldığı takdirde uluslararası düzende çok büyük değişmeler olacağına dikkati çeken Çubarov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" ifadesine atıfta bulundu.

Çubarov, Birleşmiş Milletler mekanizmalarının vazifesini yerine getirememesine değinerek, Türkiye ve Ukrayna'nın bölgede güvenlik ve savaş sonrası yeniden inşa süreci için beraber çalışabileceklerini dile getirdi.