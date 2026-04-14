Bakan Fidan’dan İran’a kritik telefon: ABD ile yürütülen müzakere süreci masaya yatırıldı
Türkiye’nin bölgedeki kilit rolü ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın mekik diplomasisi hız kesmeden devam ediyor. Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği kritik telefon görüşmesinde, bölgesel dengeleri sarsacak olan İran ve ABD heyetleri arasındaki müzakere sürecini ele aldı. Ankara’nın çözüm odaklı dış politika vizyonu çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, Tahran ve Washington arasındaki son durum en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmenin ana gündem maddesini İran ve ABD arasındaki diplomatik temaslar oluşturdu. Küresel zorba ABD’nin bölgedeki hamleleri ve İran’ın bu sürece yaklaşımı konusunda görüş alışverişinde bulunulurken, Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrar için üstlendiği kolaylaştırıcı rol bir kez daha ön plana çıktı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ve ABD heyetleri arasındaki müzakere süreciyle ilgili son durum ele alındı.