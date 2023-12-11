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Yerel Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı
Yerel

Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı

Yeniakit Publisher
2023-12-11 03:19:00 -
Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sokakta yürüyen V.D., kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan V.D. hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 00.30 sıralarında Kocaeli'nin Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Hareket Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta yürüyen V.D., henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile saldırıya uğradı. Sol bacağından vurulan V.D. kanlar içerisinde yerde kalırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı V.D., ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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