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Yerel Sokakta tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü
Yerel

Sokakta tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü

Niğde'de Battal Kılınç, tartıştığı teyzesinin oğlu M.B. tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 07:25:00 -
Sokakta tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü

Olay, akşam saatlerinde İlhanlı Mahallesi 99 Sokak'ta meydana geldi. M.B., iddiaya göre evinin önüne gittiği teyzesinin oğlu Battal Kılınç'la bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B., pompalı tüfekle ateş açtı. Kılınç, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, M.B. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kılınç, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kılınç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, cinayet şüphelisi M.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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