  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sokakta silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü
Yerel

Sokakta silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü

Yeniakit Publisher
2023-04-03 20:42:00 -
Sokakta silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesine bağlı Azadi Mahallesi'nde Abdulkadir Atçı, sokakta yürürken kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Atçı'nın cesedi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23