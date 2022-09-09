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Yerel Sokakta ortasında tartıştığı şahıs tarafından silahla vuruldu
Yerel

Sokakta ortasında tartıştığı şahıs tarafından silahla vuruldu

Karaman’da bir kişi, sokakta tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 08:06:00 -
Sokakta ortasında tartıştığı şahıs tarafından silahla vuruldu

Olay, akşam saatlerinde Çeltek Mahallesi 459. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. sokak üzerinde yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişi ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi tabanca ile M.Ç.'nin üzerine ateş açtı. Kurşunun sol bacağına isabet ettiği M.Ç. kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekibince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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