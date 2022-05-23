Sokakta hız yapan magandaları uyarınca, pompalı tüfekle vuruldu!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan Adem Yavuz Mahallesi 2323. Sokakta, plakası öğrenilemeyen otomobil sokaktan hızlı geçerken mahalleden Muzaffer M. ve oğlu Muammer M. duruma tepki gösterdi.

Baba ve oğul, sokakta çocuklar olduğu için otomobildeki şahısları hızlı geçmemeleri konusunda uyardı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce mahalleliler, araya girerek ayırdı.

Kavga esnasında otomobildeki şahıslardan birinin bıçak çektiği iddia edildi. Mahallelilerin araya girmesiyle olay yatıştırılınca otomobildeki şahıslar önce bölgeden ayrıldı. Ardından pompalı tüfekle tekrar sokağa gelen şahıslar, Muammer M. ve Muzaffer M.’ye kurşun yağdırdı.

Çıkan saçmalardan biri baba Muzaffer M.’ye isabet etti. Ateş eden şahıslar ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Muzaffer M., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.