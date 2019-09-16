Sokakta gördüğü karısını bıçakladı Kırklareli'de 33 yaşında cani koca, ayrı yaşadığı karısını karşılaştığı sokağın ortasında bıçakladı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ayrı yaşadığı karısını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Tolga Ç. (33) bir süredir ayrı yaşadığı eşi Elif Ç. (30) ile Namazgah Sokak'ta karşılaşınca tartışmaya başladı. Cani koca tutuklandı Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Tolga Ç, Elif Ç'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Yaralanan Elif Ç, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Tolga Ç. ise sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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