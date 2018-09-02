Sokakta bulduğu tabanca hayattan koparıyordu! Korkunç gerçek tomografiyle ortaya çıktı
Samsun'da sokakta bulduğu kurusıkı tabancayı kurcalayan genç, tabancanın ateş alması sonucu gözünden vurdu. Kaldırıldığı hastanede çekilen tomografi sonucu tabancadan çıkan metal cismin sol gözünde kaldığı belirlenen genç hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.02 Eylül 2018 Pazar 15:28
Samsun'da bir genç, sokakta bulduğunu söylediği kurusıkı tabancanın kazara ateş alması sonucu gözünden yaralandı.
OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Özgür G., sokakta bulduğunu söylediği kurusıkı tabancayı kurcalarken tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan metal cisim, Özgür G.'nin sol gözüne isabet etti. Ailesi tarafından özel araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür G.'nin çekilen tomografi filminde tabancadan çıkan metal cismin gözünün içinde kaldığı tespit edildi. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Özgür G., ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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