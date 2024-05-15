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Yaşam Sokakta akımı kesilmeyen elektrik kabloları Suriyeli uyruklu çocuğu canından etti
Yaşam

Sokakta akımı kesilmeyen elektrik kabloları Suriyeli uyruklu çocuğu canından etti

Yeniakit Publisher
2024-05-15 21:12:00 - 2024-05-15 21:16:36

Adıyaman’da, bir binanın yıkımı sırasındaki ihmal 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mara Mahallesi 1312 Sokakta kentsel dönüşüm kapsamında yol kenarında yıkılan bir ikametin enkazı yanından geçen 11 yaşındaki Melik İsteyfi isimli Suriye uyruklu çocuk, burada açıkta bırakılan ve akımı kesilmeyen AKEDAŞ Dağıtım Şirketi'ne ait elektrik kablolarıyla temas etti. Bir anda akıma kapılan çocuk yere yığıldı.

Akıma kapılan çocuğu hareketsiz bir şekilde fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Durum üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun öldüğünü belirledi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerine çağrılan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketine bağlı görevlilerin elektrik akımını kesmesi sonrası küçük çocuğun cansız bedeni üzerinde incelemelerde bulundu.

Soruşturma başlatıldı

Küçük çocuğun cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


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