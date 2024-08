Sokakları karıştırmaktan başka ne görevin var senin? Can Atalay’ın Abbas’a yazdığı mektupta söylediğine bak

Hatay'da cezaevindeyken milletvekili seçilen daha sonra vekilliği düşürülen Gezi olayları provokatörü Can Atalay, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a iletilmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a faks metni yolladı. Can Atalay, "Filistin halkının haklı davasının saflarında sadece sözleri ile değil eylemleri ile yer alanların izlerini takip ediyor, Filistin davasını her zaman aklımızda, yüreğimizde taşıyor ve hep gündemimizde tutuyoruz" dedi.

"GÖREVİNİ YERİNE GETİREMİYORMUŞ"

Cezaevindeyken Milletvekili seçilen ve sonrasında Milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın Abbas'a gönderdiği metinde "Sizi Meclis’te karşılamak, ellerinizi sıkmak, Filistin halkıyla dayanışmamızı, azim ve mücadelenize saygımızı, hayranlığımızı doğrudan iletmek isterdim. Ancak bu görevimi, Anayasamızın açık hükümlerine karşın seçilmiş bir milletvekilinin cezaevinde tutulması nedeniyle ne yazık ki yerine getiremiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’miz bugün sizi, bu soykırımcı savaşa karşı halkımızın en güçlü itirazını tüm dünyaya ilan edebilmek için ağırlıyor. Toplantımızın yaşadığınız soykırıma karşı duran uluslararası dayanışmaya güçlü bir katkı sağlamasını yürekten diliyorum." ifadesini kullandı.

"FİLİSTİN DAVASINI YÜREĞİMİZDE TAŞIYORMUŞ

Atalay şunları kaydetti:

Sayın Abbas,

Bizler, Filistin halkının haklı davasının saflarında sadece sözleri ile değil eylemleri ile yer alanların izlerini takip ediyor, Filistin davasını her zaman aklımızda, yüreğimizde taşıyor ve hep gündemimizde tutuyoruz. Filistin halkının özgürlüğü için mücadelesi, katlandığı fedakarlıklar, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de eşitlik ve özgürlük mücadelesi verenler için hem güç hem de ilham kaynağıdır.

Bugün topraklarınızda, Gazze’de insanlık tarihindeki en ağır bir soykırımcı savaşlarından birisi sürdürülüyor. Netanyahu hükümetinin hiçbir kural tanımadan sürdürdüğü bu soykırımcı savaşa karşı itiraz artık dünyanın dört bir yanında yükseliyor. Yükselen uluslararası dayanışmanın Filistin halkının direncine direnç katmasını diliyorum. İnanıyorum ki, Filistin’in özgürlüğü Ortadoğu’daki barış, eşitlik ve özgürlük kapılarının açılmasında da önemli olacaktır. Filistin halkına selamlarımızı götürün. Ülkelerine ve özgürlüklerine olan bağlılıklarının ve ısrarlarının aynı zamanda bizler için, dünya halkları için ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha söyleyin."

CAN ATALAY İÇİN TBMM YARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

CHP, TİP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve EMEP ortak dilekçe vererek, TBMM'yi 16 Ağustos Cuma günü, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararıyla ilgili olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nu 16 Ağustos Cuma günü Can Atalay için olağanüstü toplantıya çağırdı.