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Aktüel

Sokaklara kuş cıvıltıları hakim

Korona virüs ile mücadele kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Tekirdağ sokaklarında kuş cıvıltıları hakim olurken, martıların sokakta rahatça dolaştıkları gözlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 17:52:56 -
Sokaklara kuş cıvıltıları hakim

Korona virüs ile mücadele kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Tekirdağ sokaklarında kuş cıvıltıları hakim olurken, martıların sokakta rahatça dolaştıkları gözlendi.


İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge ile bazı istisnalar hariç Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırlarındaki tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.


Gece 24.00’da başlayan kısıtlama kararı sonrasında Tekirdağ il genelinde de sokaklar boş kaldı. Şehir sakinliğe bürünürken, doğada ve havada uçuşan kuş sesleri iyiden iyiye duyulmaya başladı. Tekirdağ’da adeta hayalet kent manzarası ortaya çıkarken, denizden gelen martıların da sokaklarda daha rahat dolaştıkları gözlendi.

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