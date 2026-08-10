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Yerel Sokak savaş alanına döndü: Kadınlı erkekli grup birbirine girdi!
Yerel

Sokak savaş alanına döndü: Kadınlı erkekli grup birbirine girdi!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Esenyurt’ta düğün sonrasında çıkan tartışma sokağa taştı. İki grup sopa, tekme ve tokatlarla birbirine saldırırken, polis tarafları güçlükle sakinleştirdi. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre düğün sonrasında tartışma yaşayan taraflar sokak ortasında birbirine girdi. Kadın ve erkeklerin dahil olduğu iki grup sopa, tekme ve tokatlarla birbirine girerken, ihbar üzerine çok sayıda polis olay yerine geldi. Uzun süren uğraşlar sonunda taraflar sakinleştirildi. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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