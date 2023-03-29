Sokak röportajında skandal sözler: Burası Atatürkçülerin, AK Partililerin burada işi yok

İzmir'de yapılan bir sokak röportajında bir kadının sözleri tepki çekti. AK Partililerin İzmir'den kovulması gerektiğini söyleyen kadın, AK Partililerin İzmir'de işi yok, burası Atatürkçü'lerin ifadelerini kullandı.

AK Partililer İzmir'den kovulsun

İzmir'de kalabalık bir meydanda yapılan sokak röportajında, bir kadın vatandaşın AK Partililere söyledikleri tepkilere neden oldu. AK Partililerin İzmir'de işi yok, bence siz İzmir'den gidin diyen vatandaş. Biz buranın vatandaşı değil miyiz diyenlere ise, "AK Partiler değil. Burası Atatürkçü'lerin. Eğer Atatürkçü isen AK Partiliyim" demeyeceksin dedi.

Sokak röportajındaki bu anlar sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkilere neden oldu.