  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sokak röportajında skandal sözler: Burası Atatürkçülerin, AK Partililerin burada işi yok
Gündem

Sokak röportajında skandal sözler: Burası Atatürkçülerin, AK Partililerin burada işi yok

Yeniakit Publisher
2023-03-29 23:14:00 -

﻿İzmir'de yapılan bir sokak röportajında, bir kadının AK Partililere yönelik kullandığı, 'AK Partililerin İzmir'de işi yok. Burası Atatürkçü'lerin.' ifadeleri tepki çekti. Kadın vatandaş kendisine 'biz bu vatanın evlatları değil miyiz?' diyen gence 'O zaman AK Partili olmayacaksın.' diyerek cevap verdi.

İzmir'de yapılan bir sokak röportajında bir kadının sözleri tepki çekti. AK Partililerin İzmir'den kovulması gerektiğini söyleyen kadın, AK Partililerin İzmir'de işi yok, burası Atatürkçü'lerin ifadelerini kullandı.

AK Partililer İzmir'den kovulsun

İzmir'de kalabalık bir meydanda yapılan sokak röportajında, bir kadın vatandaşın AK Partililere söyledikleri tepkilere neden oldu. AK Partililerin İzmir'de işi yok, bence siz İzmir'den gidin diyen vatandaş. Biz buranın vatandaşı değil miyiz diyenlere ise, "AK Partiler değil. Burası Atatürkçü'lerin. Eğer Atatürkçü isen AK Partiliyim" demeyeceksin dedi.

Sokak röportajındaki bu anlar sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkilere neden oldu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23