Sokak röportajında Hz. Muhammed'e küfretmişti! Haramzade cezasını buldu ama yetmez
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajında peygambere hakaret eden şahsın tutuklandığını duyurdu.
İstanbul'da bir sokak röportajında konuşan şahsın peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e (sav) küfür eden haramzade Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.
Görüntülerin yayılmasının ardından emniyet harekete geçti ve şahsı yakalayarak gözaltına aldı..
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehit kanıyla sulanmış mukaddes topraklarda Müslümanları tahrik eden rezille ilgili açıklamalarda bulundu.
Haramzadenin tutuklandığını duyuran Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:
Sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğinde yer alan Sevgili Peygamberimiz hakkında hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadelerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında şüpheli Z.K. “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan gözaltına alınmış ve çıkarıldığı Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.
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Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya kimsenin hakkı yoktur. Milletimiz arasında nifak çıkarmak ve birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade edilmeyecektir.
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