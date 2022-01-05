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Yerel Sokak ortasında silahlı saldırı dehşeti
Yerel

Sokak ortasında silahlı saldırı dehşeti

Adıyaman’da, bir kişi sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 04:02:00 -
Sokak ortasında silahlı saldırı dehşeti

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi 1784 Sokak içerisinde yolda yürüyen G.T. (24), henüz kimlikleri tesit edilemeyen bir grup şahsın silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla tek el rastgele ateş eden şahıslar daha sonra T.G’yi yumruk ve tekmelerle dövmeye başladı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

T.G’yi darp eden şahıslar gecenin karanlığında ara sokaklardan kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulunarak şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan darp neticesi yaralanan T.G., ise polis aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. T.G’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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