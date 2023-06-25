Sokak ortasında silahlı saldırı

Olay, 17.00 sıralarında Sanayi Mahallesi, Malazgirt Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre sokakta yürüyen Zülküf S. aralarında husumet olan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yüzleri maskeli olan 2 saldırgan motosikletle Zülküf S.'nin yanına geldi. Saldırganlardan biri Zülküf S.'ye silahla ateş etti. Saldırganlar geldikleri motarla olay yerinden kaçtılar. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Zülküf S. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Mahalle sakini Mustafa Şahin, "Arka mahallede oturuyorduk biz, 2 el ateş sesi duyduk direkt geldik adam yerde uzanıyordu. Yani bunların arasında husumet mi ne varmış, işte adama sıkmışlar kaçmışlar. Buradakilerden duyduğumuza göre sorduk öyle diyorlar. Motorla gelmişler galiba iki üç el ateş etmişler duyduğuma göre" dedi.