  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtı: 3 çocuk yaralandı
Gündem

Sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtı: 3 çocuk yaralandı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde pompalı tüfekle ateş açıp kaçan zanlı, 3 çocuğu yaraladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 10:01:00 -
Sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtı: 3 çocuk yaralandı

Şirinevler Mahallesi'ne gelen H.A, pompalı tüfekle ateş edip olay yerinden uzaklaştı.

Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği 10 yaşındaki Zeki A., 9 yaşındaki Serdar A. ve 5 yaşındaki Sıraç Ç. yaralandı.

Ayrıca mahalle içerisinde bulunan iki otomobilde saçmaların isabet etmesi sonucu hasar meydana geldi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Sıraç Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23