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Aktüel

Sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açan magandalar polise yakalandı

Adana’da, sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açan 2 maganda polislerden kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 03:06:29 -
Sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açan magandalar polise yakalandı

Adana’da, sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açan 2 maganda polislerden kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı.



Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi ara sokaklarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği öğrenilmeyen 2 kişi hedef gözetmeksizin sokak ortasında pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polislere bildirdi.



Polisi gören magandalar pompalı tüfeği atıp kaçmaya çalıştı


İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polislerin geldiği fark eden 2 maganda pompalı tüfeği atıp kaçmaya başladı. Sokak arasında kısa süren kovalamaca sonucunda Çukurova Devriye Ekipleri şahısları kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



Olay yeri polisleri ise pompalı tüfekle inceleme yaptıktan sonra silahı emniyete götürdü.

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