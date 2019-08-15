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Sokak ortasında korkunç olay! Arkadaşına kurşun yağdırdı

Bursa'da husumetli olduğu eski arkadaşıyla buluşmak için sokağa gelen silahlı saldırgan, aracından inerek kurşun yağdırdı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:20
Sokak ortasında korkunç olay! Arkadaşına kurşun yağdırdı

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Hacı İlyas Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydar Yıldırım husumetlisi olduğu eski arkadaşı M.B. ile konuşmak için Erikli Bahçe Sokakta buluşmak için randevulaştı. Aracıyla sokağa gelen Yıldırım, M.B.’yi aracın içinde bekledi. M.B.’nin bir süre sonra aracıyla sokağa gelmesinin ardından ikili konuşmak için araçlarından indi. Araçtan iner inmez yanında bulunan tabancayı çıkaran M.B., Haydar Yıldırım’a ateş etti. Ayağından vurulan Yıldırım yere yığılırken, silahlı saldırgan M.B. ise aracına binerek bölgeden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan mahalleli sokağa indiğinde, Yıldırım’ın kanlar içerisinde yattığını fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Yıldırım’ı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri sokak üzerinde bulunan boş kovanlarda ve yaralı Yıldırım’ın aracında yaptığı incelemelerde, araçta 4 adet mermi izine rastladı. Çevrede bulunan vatandaşların ilk ifadelerine başvuran ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızla kaçan M.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı. 

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:20
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