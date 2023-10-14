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Yerel Sokak ortasında dehşet
Yerel

Sokak ortasında dehşet

Yeniakit Publisher
2023-10-14 16:24:00 -
Sokak ortasında dehşet

Batman’ın Cudi Mahallesinde Vahdettin G. boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi tarafından silahla kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Batman Cudi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre eşi ile boşanma aşamasındaki 36 yaşındaki Vahdettin G. kayınbiraderi R.G. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Cudi Mahallesi 3531 Sokakta gerçekleştirilen saldırıda R.G. 6 el ateş açarak eniştesini ağır yaraladı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alınan Vahdettin G. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Saldırgan ise daha sonra olay yerinden kaçtığı araçla kullandığı silahla birlikte Batman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

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