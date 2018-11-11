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Sokak ortasında av tüfeğiyle vuruldu!

Adana'da sokak ortasında av tüfeğiyle saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

11 Kasım 2018 Pazar 15:03
Sokak ortasında av tüfeğiyle vuruldu!

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Sağlık durumu ağır

Alınan bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi'nde bir kişinin sokakta silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Erhan Tanrıkulu'nu yerde yaralı halde buldu.

Ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Tanrıkulu'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yakalanmaları için çalışma başlatıldı

Polis ekipleri, saldırıyı av tüfeğiyle gerçekleştiren iki kişinin otomobille olay yerinden kaçtığını belirledi.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 15:03
  1. silahlı saldırı
  2. Karacaoğlan Mahallesi
  3. polis ekipleri
  4. Erhan Tanrıkulu
  5. Adana Şehir Hastanesi
  6. av tüfeği

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