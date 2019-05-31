Sokak lambasında ders çalışan çocuğu sevindiren bağış

Bahreynli Yaqoob Yusuf Ahmed Mübarek, ailesinin yaşadığı evde elektrik olmadığı için sokak lambasının altında ödevini yapan 11 yaşındaki çocuğa ev bağışladı.

Sokak lambasının altında ödevini yaptı

Birkaç hafta önce, Peru'nun Moche bölgesinde bir sokak lambasının ışığı altında ödevini yapan çocuğun görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görmüş tüm dünyaya yayılmıştı.

Bahreynli milyoner küçük çocuğu ziyaret etti

Görüntülerden etkilenen Bahreynli milyoner Yaqoob Yusuf Ahmed Mübarek, 5'nci sınıfa giden 11 yaşındaki Victor Martin Angulo'nun yaşadığı mahalleyi ziyaret etti.

Ev bağışladı

Angulo'nun ve ailesinin yaşadığı zor durumun yanı sıra tüm çevrenin de yardıma muhtaç olması 31 yaşındaki iş adamını çok etkiledi. Victor ve ailesine bir ev bağışlayan Bahreynli milyoner, Victor'un annesinin istikrarlı bir şekilde çalışıp para kazanabilmesi için bir iş kurup, mahalledeki okula da maddi yardım sözü verdi.

Söz verdi

Mübarek ayrıca, Aralık ayında Victor'un yeni evini ve finanse edeceği semt okulunun durumunu görmek için Moche'ye döneceğine de söz verdi.