Sokak köpeklerinden kaçan kedi ağaçta mahsur kaldı
Bolu'da sokak köpeklerinden kaçarak ağaca çıkan kediyi mahsur kaldığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.
Bolu’da, sokak köpeklerinden kaçarken çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde sokak köpeklerinden kaçan bir kedi, yaklaşık 20 metre uzunluktaki ağaca çıktı. Kedinin çıktığı ağaçtan inemediğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri çıktığı ağaçtan kurtardı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kediyi mahsur kaldığı ağaçta yakalayarak aşağı indirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kedi yeniden sokağa bırakıldı.