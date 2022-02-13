Sokak köpekleri terör estirdi: Aynı saatlerde imama, sağlıkçıya ve bir kadına saldırdılar!
Bingöl'de bir imam sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Sokak köpeklerinin aynı saatlerde aynı mahallede iki kişiye daha saldırdığı belirtildi.
Bingöl'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan imam hastanede tedavi altına alındı.
Kültür Mahallesi Bağdüzü Caddesinde bulunan mescitte imamlık yapan Mehmet Çakar, Sabah Namazı'nın ardından evine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Bacağından yaralanan Çakar, kendi imkanlarıyla köpeklerden kurtularak Bingöl Devlet Hastanesine gitti.
Tedavisi süren Çakar, Sabah Namazı'nı kıldıktan sonra evine dönerken bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını anlattı.
Bu sırada yere düştüğünü, köpeklerin bacağını ısırdığını söyleyen Çakar, "Tek başımaydım, hiç kimse yoktu. Sonra bir anda ayağa kalkıp otobüsün arkasına kaçtım ve oradan da ekmek fırınına girdim." dedi.
Sağlık personeli ve bir kadına da saldırdılar
Sokak köpeklerinin aynı saatlerde aynı mahallede bir hastane personeli ile bir kadına daha saldırdığı belirtildi.
Saldırıya uğrayan ve hafif yaralanan bu iki kişinin de Bingöl Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri bildirildi.
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