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Gündem Sokak köpekleri tartışmasında son nokta! Mustafa Destici'den Fatih Portakal'a olay cevap
Gündem

Sokak köpekleri tartışmasında son nokta! Mustafa Destici'den Fatih Portakal'a olay cevap

Yeniakit Publisher
2024-01-13 17:24:00 -
Sokak köpekleri tartışmasında son nokta! Mustafa Destici'den Fatih Portakal'a olay cevap

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sokak köpekleri sorunuyla ilgili yaptığı ifadeler üzerinden kendisini hedef alan Fatih Portakal'a cevap verdi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda sokak köpekleriyle ilgili söylemlerden dolayı kendisini eleştiren Fatih Portakal'a yanıt verdi.

Destici "Sözümüz söz: Aziz Milletimizin bize yetki vereceği her il ya da ilçede bir ay içerisinde sokaklarımızda, caddelerimizde bir tane dahi sahipsiz, başıboş, saldırgan sokak köpeği kalmayacak" ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Destici, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Portakal orda kal. Fatih Portakal saldırgan sokak köpekleri ile ilgili, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1932 yılında çıkardığı ve o dönemde tavizsiz uygulanan tamimi son çare olarak önermemizi küstahça, edepsiz ifadelerle 'faşist kafa' olarak nitelendiriyor. Esasen benim üzerimden Atatürk’ü hedef alıyor. Fakat cesareti o kadarına yetmiyor. Çünkü o kanaldan besleniyor. Öncelikle önerimizi ya da sözlerimizi eleştirebilirsiniz lâkin hakaret edemezsiniz. Aklınızı başınıza alın. Ayrıca bizim 2009/ 2014 arası Sivas uygulamamızda bir tane bile itlaf yok. Sözümüz söz: Aziz Milletimizin bize yetki vereceği her il ya da ilçede bir ay içerisinde sokaklarımızda, caddelerimizde bir tane dahi sahipsiz, başıboş, saldırgan sokak köpeği kalmayacak" ifadelerini kullandı.

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