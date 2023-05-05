Sokak köpeği Messi cenazelere katılıyor

Akçaova Mahallesi Muhtarı Bahattin Doğrul, “Messi iki yıldan beri mahallemizden kim vefat ettiyse salanın okunmasıyla birlikte soluğu cenaze evinde alıyor, helallik alınıp, dua ederken bekliyor ve sonrasında bizimle birlikte mezarlığa kadar gelip, cenaze defnedilene kadar oradan ayrılmıyor. Defin işleminden sonra da cemaatle beraber mezarlıktan ayrılarak, mahalle içerisinde dolaşmayı sürdürüyor. Biz zaten cenazelerimizde Messi’yi göremezsek telaşeye kapılıyoruz, ancak o bir yerlerden çıkıp cenazeye yetişiyor.”

Sokak köpeğinin mahalledeki tüm cenazelere katılması mahalle halkı tarafından ilgiyle karşılanıyor. Halk, Messi’nin bu hareketini vefa örneği olarak değerlendiriyor.

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