Sokak kısıtlamaları geri mi geliyor? Ankara'da kritik toplantı
1 Mart'ta itibaren normalleşmeye geçilmesi sonrası Türkiye için kritik gün geldi. Biraz önce başlayan Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni kararlar çıkabilir. Toplantı devam ederken vatandaşlar 'sokak kısıtlamaları geri gelecek mi?' sorusunun cevabını merak ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele. 1 Mart'ta alınan kademeli normalleşme kararlarının ardından, Kabine toplantısında uzmanların "dalgalı normalleşme" dedikleri uygulamaların gündeme gelmesi bekleniyor. İllerdeki vaka sayılarındaki artış kısıtlamalara ilişkin yeni kararların alınmasına neden olur mu? Bu sorunun cevabı yeni haftanın ilk gününde belli olacak.
Yeni tedbirler alınacak mı?
Mutasyonlu koronavirüsün seyri izlenecek. Kademeli normalleşmede 2 haftalık süreci değerlendirecek. Elde edilen veriler doğrultusunda önemli kararlar alınacak. Her il özelinde değerlendirmeler yapılacak, risk durumuna göre karar verilecek. Valilerin illerde daha bölgesel kararlar alması da gündemde.