  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sokak kısıtlamaları geri mi geliyor? Ankara'da kritik toplantı
Gündem

Sokak kısıtlamaları geri mi geliyor? Ankara'da kritik toplantı

1 Mart'ta itibaren normalleşmeye geçilmesi sonrası Türkiye için kritik gün geldi. Biraz önce başlayan Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni kararlar çıkabilir. Toplantı devam ederken vatandaşlar 'sokak kısıtlamaları geri gelecek mi?' sorusunun cevabını merak ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 16:45:00 -
Sokak kısıtlamaları geri mi geliyor? Ankara'da kritik toplantı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele. 1 Mart'ta alınan kademeli normalleşme kararlarının ardından, Kabine toplantısında uzmanların "dalgalı normalleşme" dedikleri uygulamaların gündeme gelmesi bekleniyor. İllerdeki vaka sayılarındaki artış kısıtlamalara ilişkin yeni kararların alınmasına neden olur mu? Bu sorunun cevabı yeni haftanın ilk gününde belli olacak.

Yeni tedbirler alınacak mı?

Mutasyonlu koronavirüsün seyri izlenecek. Kademeli normalleşmede 2 haftalık süreci değerlendirecek. Elde edilen veriler doğrultusunda önemli kararlar alınacak. Her il özelinde değerlendirmeler yapılacak, risk durumuna göre karar verilecek. Valilerin illerde daha bölgesel kararlar alması da gündemde.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
C.Ronaldo durdurulamıyor
Spor

C.Ronaldo durdurulamıyor

Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında deplasmanda Cagliari'yi 3-1 yendi. Maçta C.Ronaldo hat-trick yaptı.
ABD üzerinden Ankara’ya tehdit... ‘Erdoğan her şeye rağmen oyun kuruyor!’
Gündem

ABD üzerinden Ankara’ya tehdit... ‘Erdoğan her şeye rağmen oyun kuruyor!’

Almanya'da yayın yapan Süddeustche Zeitung isimli gazete Türk düşmanlığını abarttı. ABD üzerinden Ankara’ya tehdit etti.

Kübra Par, Ayasofya Camisi Baş İmamını çirkin ifadelerle hedef aldı: Alın bu hadsiz İmam'ı görevden
Gündem

Kübra Par, Ayasofya Camisi Baş İmamını çirkin ifadelerle hedef aldı: Alın bu hadsiz İmam'ı görevden

Habertürk yazarı Kübra Par, bugün kaleme aldığı köşe yazısında Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı 'çirkin' ifad..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay