0553 313 94 23

Sokak hayvanlarının can güvenliği emin ellerde

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar Geçici Hayvan Bakım Merkezi’nde hayvanların bakımsız durumda olduğu yönünde yapılan haber üzerine açıklamada bulundu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:41
Sokak hayvanlarının can güvenliği emin ellerde

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar Geçici Hayvan Bakım Merkezi’nde hayvanların bakımsız durumda olduğu yönünde yapılan haber üzerine açıklamada bulundu. Merkezde sokak hayvanlarının bakım ve klinik ihtiyacının karşılandığı belirtilen açıklamada, “Vatandaşlarımız tarafından bakımsız görünümde olarak belirtilen köpeklerin tedavi süreci devam etmektedir. Bu anlamda vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Can dostlarımızın sağlığı Büyükşehir Belediyesiyle güvende” ifadesinde bulunuldu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar’da hizmet veren Hayvan Bakım Merkezi’nde hayvanların bakım ve klinik ihtiyaçları karşılanıyor. Merkeze gelen sokak hayvanlarına veteriner hekim ve görevli personeller tarafından özenle bakılırken, gerekli klinik müdahaleleri de yapılıyor. Ancak bunun üzerine geçtiğimiz günlerde yerel bir yayın organında Akhisar Geçici Hayvan Bakım Merkezi’nde hayvanların bakımsız durumda olduğu yönünde yapılan haberin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdür Vekili Ahmet Müştak Aydın da merkezi ziyaret ederek Veteriner Hekim Orhan Can Önlü’den merkez hakkında bilgi aldı.


Gazetede yer alan haberin kendilerini üzdüğünü dile getiren Veteriner Hekim Orhan Can Önlü, ”Merkezimizde bakıma muhtaç hayvanların bakım ve tedavisi yapılmaktadır. Bu anlamda burası bir otel gibi düşülmemeli. Bazı hastalıklar kısa sürede tedavi edilirken, bazı hastalıkların tedavi süreci uzun sürmektedir. Merkezimizi ziyarete gelen vatandaşlarımız can dostlarımızı tedavi sürecinde gördüklerinde bakımsız durumdaymış gibi bir algıya kapılıyorlar. Bu konuda vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun” dedi.


Merkezdeki küçük dostların bakımına büyük özen gösterdiklerini de sözlerine ekleyen Önlü, ”Merkezimizde yer alan hayvanlarımızın her biri ağırlıklarına, sağlık durumuna ve saldırganlık durumuna göre ayrılıyor. Günde iki defa da alt temizliği ve sağlık servisi yapılıyor. Can dostlarımızın sağlığı Büyükşehir Belediyesiyle güvende” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir anneyi yıkan görüntü! Yemek götürdüğü oğlunun cesediyle karşılaştı
    1. Bir anneyi yıkan görüntü! Yemek..
    2. Ayçiçeği tarlasında 450 bin kök..
    3. Aliağaspor FK’da sürpriz ayrılık
    4. Karacabey’de asfalt çalışmalarına devam
    5. Konyaspor'da Galatasaray maçı..
    6. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı..
    7. Merkez Bankası, zorunlu karşılıkların..
    8. Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası yarın..
    9. ABD'li Komutan, Katarlı yetkililerle..
    10. TCMB zorunlu karşılıklarda değişikliğe..
    11. Gündüz imam, akşam hakem
    12. HDP’li belediyelere kayyum atandı!..
    13. FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı
    14. Alan elle veren el buluştu
    15. "Peşmerge'nin Kerkük'e dönmesi kentin..
    16. Eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü, Gaygubet..
    17. Merkez Bankası: "Zorunlu karşılıkların..
    18. Kosta Rika'da sahte içkiden ölenlerin..
    19. Gediz’i kirleten iki işletmeye 238 bin..
    20. Diyarbakır’da görevden almalar..
    21. Biga’daki çeşmelerin bakım ve..
    22. KKTC’de Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisi..
    23. Bahçeli’den Kastamonu’ya köstekli saat..
    24. Genç Kız Boks Milli Takımı'nın..
    25. Başakşehir’de ilk kez çocuk sahibi..
    26. Altı aracın karıştığı zincirleme..
    27. Yol kenarları fındık harmanı oldu
    28. "Yapılan görevlendirmeyi yerinde..
    29. Tosya’da yaya yolları tamamen..
    30. Jandarma’dan kaçak içki operasyonu
    Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır
    Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!