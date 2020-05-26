  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sokak hayvanlarını unutmadılar

Ordu’nun Fatsa ilçesi organize sanayi bölgesinde köpek ve kedi maması üreten bir firma sokağa çıkma yasağında kedi ve köpekleri beslemek için ilçedeki sokak hayvanlarına yem dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 08:54:50 -
Sokak hayvanlarını unutmadılar

Ordu’nun Fatsa ilçesi organize sanayi bölgesinde köpek ve kedi maması üreten bir firma sokağa çıkma yasağında kedi ve köpekleri beslemek için ilçedeki sokak hayvanlarına yem dağıttı.


Türkiye ve yurt dışına kedi kumu ve köpek maması üretimi yapan fabrika sokağa çıkma yasağında can dostlarımızı unutmadılar ve ürettikleri mamaları onlara görevli personellerince ulaştırdılar.


Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için aç kalan hayvanlar için gerekli çalışmaları yaparak tüm bölgedeki hayvanlara yem ulaştırdılar.


Sokakta yaşayan dostlarımızı bayramda ödüllendirmek istediklerini ifade eden Fabrika Şefi Mustafa Dağköy, “Fabrikamızda üretilen mamaları sokakta yaşayan dostlarımıza ikram etmek istedik. Zor günlerden geçtiğimiz bugünlerde yemek bulmakta zorlanan kedi ve köpeklere mama dağıttık. Tüm bölgemizi görevlendirdiğimiz arkadaşlarla gezerek mama dağıtımını yaptık. Sokakta ki dostlarımızı unutmadık. Onları her zaman korumalıyız. Bundan sonrada bu farkındalığı yaparak elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı