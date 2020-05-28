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Aktüel

Sokak hayvanları unutulmadı

Kütahya’nın Dumlupınar Belediyesi görevlileri, aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 09:40:43 -
Sokak hayvanları unutulmadı

Kütahya’nın Dumlupınar Belediyesi görevlileri, aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi.


Dumlupınar ilçesinde Korona virüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle vatandaşlar mecbur olmadıkça sokağa, çıkmıyor. Sokak hayvanları da vatandaşların sokağa dışarı çıkmamasıyla yiyecek bulmakta zorlandı. Dumlupınar Belediyesi ekipleri aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi.


Sosyal belediyeciliğin her alanda aktif olarak yürütüldüğünü ifade eden Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç," İnsanların evlerinde kalmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmuyoruz. Sürekli olarak mama ve yiyecek zaten belirli noktalara bırakıyorduk. Bu süreçte her zamankinden fazla mama bırakarak aç kalmamaları için çaba gösteriyoruz. Aç kalıp saldırganlık göstermesinler diye bütün hassasiyetimiz" dedi.

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