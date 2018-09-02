0553 313 94 23

Sokak düğününe silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir sokak düğününe düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

02 Eylül 2018 Pazar 23:49
Sokak düğününe silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sokak düğününde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mithat Paşa Caddesindeki sokak düğününde, insanların eğlendiği sırada 48 BC 360 plakalı otomobilden kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

Açılan ateşte, Mahmut Yarbo (22) ve Sabri Kaymaz tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 23:49
  1. Hatay
  2. Iskenderun

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak Başbakanı İbadi: İran için ülkemizin çıkarını riske atamayız
    1. Irak Başbakanı İbadi: İran için..
    2. Beşiktaş Bursa'da son dakikalara takıldı
    3. Sokak düğününe silahlı saldırı! 2 kişi..
    4. İsrail Deniz Kuvvetleri denize açılan..
    5. Hakkari'de 2 terörist öldürüldü
    6. Siirt'te etkisiz hale getirilen..
    7. Netanyahu, aklınca rest çekti.....
    8. Pizza salonuna pompalı tüfekle..
    9. Emre Belözoğlu, Erzurum’da da..
    10. Her şey bir anda oldu! 8 araç..
    11. TSK açıkladı: Hakkari'de ÇNRA namlusu..
    12. Lübnan'dan ABD'ye kınama! 'Atılan..
    13. 'Motosikletli grubun' son görüntüleri..
    14. Libya'da olağanüstü hal ilan edildi
    15. İsveç'te ırkçı partiden insanlık dışı..
    16. Kazaya müdahale eden ilk yardım..
    17. Fransa'dan flaş iddia: Esed kimyasal..
    18. Valinin makam aracı şehit çocuğuna..
    19. Bağdat’ta 4'lü zirve! İran, Rusya ve..
    20. Formula 1'de İtalya Grand Prix'i Lewis..
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan Trablus açıklaması: Endişe duyuyoruz
    Dışişleri Bakanlığı'ndan Trablus açıklaması: Endişe duyuyoruz
    Rusya ve Azerbaycan imzayı attı! Türkiye'ye 1 milyon ton
    Rusya ve Azerbaycan imzayı attı! Türkiye'ye 1 milyon ton

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    AK Parti halka sordu! Yerel seçimler öncesi geniş çaplı araştırma
    AK Parti halka sordu! Yerel seçimler öncesi geniş çaplı araştırma
    Ürdün, Mısır ve BAE'den ABD'ye büyük tepki
    Ürdün, Mısır ve BAE'den ABD'ye büyük tepki