Sokağa dökülen mahalleli isyan etti: Ev sahibi bizi hiç umursamadı!

Arnavutköy’de vatandaşlar, evini onlarca kişiye pansiyon gibi kiraya verdiğini iddia ettikleri komşularına isyan etti. Polis konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Evini pansiyon gibi kişi başı kiralayarak fazla para elde etmeye çalışan ev sahibine isyan eden mahalle sakinleri, “Burada geçen sene de böyle bir şey yaşandı. Evde bir sürü kişi var. O zaman da camlardan atladılar. 30-40 kişiye yakın evin içerisinde kalıyorlar, suçlu ev sahibi ama böyle bir şey olabilir mi hiç. Bugün de bir komşumuzun çocuğuna telefona yazı yazarak taciz etmeye kalkmışlar. Öyle olunca da mahalleli bunları linç etmeye kalkmış. Biz ev sahibini defalarca kez uyardık, bizi hiç umursamadı. Bir evde bu kadar kişi kalmaz” dedi.