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Yaşam Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? | Hafta sonu yasakları ne zaman biter?
Yaşam

Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? | Hafta sonu yasakları ne zaman biter?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı şubat ayında biter mi? | Koronavirüs salgınında alınan kısıtlama kararlarının etkileri görülmeye başlandı. Vaka, hasta ve ağır hasta sayılarında düşüşü gözlenmeye başladı. Milyonlarca kişi yasakların ne zaman kalkacağını araştırmaya başladı. Sokağa çıkma yasağı ne zaman biter?

Yeniakit Publisher
2021-01-07 10:33:00 -
Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? | Hafta sonu yasakları ne zaman biter?

Koronavirüs sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde önemli kısıtlama kararları alındı. Alınan bu kararların rakamlara etkisi ise fark edilmeye başlandı. Vatandaşlar sokağa çıkma yasaklarının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman biter?

Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? | Hafta sonu yasakları ne zaman biter?

Koronavirüs salgınına karşı savaş devam ediyor. Pek çok ülke yeniden kapatmalara gitti. Ülkemizde ise uzun zamandır hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman kalkacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Bir kısıtlama yaptığımızda önce vaka sayısı azalıyor, onu takip eden 1 hafta 10 gün içinde hasta sayısı azalıyor. Hasta sayısının azalmasını takip eden 15-20 gün içinde ağır hasta sayısı azalıyor. Ağır hastalarımız azaldıktan 15-20 gün sonra vefatlarımız azalıyor. Bu kısıtlamanın etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemledik. Yaklaşık 1 aylık süreçte hasta sayısı 7 binden bin 500 civarına düştü; bu çok güzel bir şey. Bu gelişmenin devam etmesi için kısıtlamaların ben devam etmesi kanısındayım” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Aşılama başlasın, bir doz yapılsın, biraz ilerlesin ondan sonra kısıtlamaların kalkmasının uygun olacağı kanısındayım. Hafta sonu ve akşam kısıtlamasının çok etkili olduğunu hepimiz gözlemledik. Bir süre daha böyle gitmesinin ben doğru olacağını düşünüyorum. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" diye konuştu.

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