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Yaşam Sokağa çıkma yasakları geri mi dönecek? Yeni yasaklar gelecek mi?
Yaşam

Sokağa çıkma yasakları geri mi dönecek? Yeni yasaklar gelecek mi?

Sokağa çıkma yasakları uçuş yasakları mı gelecek? 2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan salgınla mücadele sürüyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce insanın yaşamını yitirdiği salgınla ilgili yeni mutasyon haberleri geliyor. Güneş Afrika’da görüldükten sonra 7 ülkeye sıçrayan Nu varyantı için uzmanlar “Endişe verici” yorumunu yapıyor. Bu sebeple vatandaşlar ‘Yasaklar geri gelir mi?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sokağa çıkma yasakları olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-26 22:39:00 -
Sokağa çıkma yasakları geri mi dönecek? Yeni yasaklar gelecek mi?

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Dünya Sağlık Örgütü, Nu ya da Süper varyant olarak bilinen 32 mutasyona uğramış türe "Omicron" ismini verdi. DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, “Araştırmacılar, mutasyon ve bu mutasyonun ne kadar bulaşıcı veya ölümcül olduğu konusunda daha fazla bilgi edinmek için çalışıyorlar. Yeni mutasyonu anlamak birkaç hafta sürecek” dedi.

Varyant haberlerinin ardından Türkiye beş ülke ile ulaşımın kesildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ülkeye sınırların kapatıldığını duyurdu. Bakan Koca, "Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir” dedi.  Peki, yasaklar geri dönecek mi?

Sokağa çıkma yasakları geri mi dönecek? Yeni yasaklar gelecek mi?

Beş ülkeye sınırların kapatılmasının ardından pek çok kişi yasakların dönüp dönmeyeceğini araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son açıklamalarına göz attığımızda hayatın kısıtlamalar olmadan devam edeceği yorumunu çıkarabiliyoruz.

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