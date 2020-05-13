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Yerel

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 84 yaşındaki sürücü trafiği birbirine kattı

Antalya Alanya'da sokağa çıkma yasağını ihlal ederek kamyonetiyle trafiğe çıkan 84 yaşındaki Hasan Ç. kural ihlali yaparak diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:57:00 -
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 84 yaşındaki sürücü trafiği birbirine kattı

Alanya'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması yasak olan yaş grubunda olan Hasan Ç., 16 LP 949 plakalı kamyonetiyle trafiğe çıktı. Kestel Mahallesi üzerinden Alanya yönüne doğru şerit ihlali yaparak ilerleyen Hasan Ç., polisleri harekete geçirdi. Trafikte kural ihlalleri yaparak diğer sürücülere zor anlar yaşatan Hasan Ç., köprü üzerinde uygulama noktasında polis tarafından durduruldu. Yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında 3 bin 150 TL cezai işlem uygulanan Hasan Ç.'nin ehliyetine el konulurken, kamyoneti ise çağrılan damadına teslim edildi. 

Polislerin neden dışarı çıktığı sorusu üzerine Hasan Ç., "Hastaneye gitmek için" yanıtını verdi.

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