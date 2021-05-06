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Ekonomi Sokağa çıkma yasağında emekliler bayram ikramiyelerini nasıl alacak? İkramiyeleri almak için yasak var mı?
Ekonomi

Sokağa çıkma yasağında emekliler bayram ikramiyelerini nasıl alacak? İkramiyeleri almak için yasak var mı?

Bayram ikramiye ödemeleri başladı. Emekli bayram ikramiyesi alacaklar ikramiyelerin nasıl çekileceğini sorguluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı. SGK emeklileri bayram ikramiyelerini bugün almaya başladı. Peki ikramiyeleri almak için yasak var mı? İkramiye çekmek için bankalara gitmek serbest mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-06 11:43:00 -
Sokağa çıkma yasağında emekliler bayram ikramiyelerini nasıl alacak? İkramiyeleri almak için yasak var mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs’ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu. SGK emeklilerine ikramiyeleri verilmeye başlandı.

İkramiyeleri almak için yasak var mı? 

Emekliler, açıklanan ikramiye ödeme takvimine göre ikramiyelerini hangi bankadan alacaklarsa kendilerine en yakın şubesine ya da ATM’lerine giderek ikramiyelerini çekebilecek. Bu kapsamda SSK emeklileri 6 Mayıs’ta, Bağ-Kur ve memur emeklileri de 7 Mayıs’ta kendilerine en yakın banka şubesine gidebilecek.

Sokağa çıkma yasağında emekliler bayram ikramiyelerini nasıl alacak?

İçişleri Bakanlığı tam kapanma döneminde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için emeklilerin, ikametine en yakın şubesine gidebileceklerini açıkladı. Bankalar mesai saatlerini değiştirebilecek Ayrıca, Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecek.

Engelli ve yaşlı aylıkları sosyal destek ödemelerini nasıl alacak?

Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri hak sahiplerine ödemeleri evlerinde gerçekleştirilecek. Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında şunlar kaydedildi; Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri; Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak, TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek, güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

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