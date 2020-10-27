Koronavirüs salgınına karşı tüm dünya büyük bir mücadele içerisinde. Salgınla birlikte tüm dünyada sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başladı. Ülkemizde ise nisan ve haziran ayları arasında hafta sonları ve resmi tatillerde kısıtlamalar uygulandı. Son dönemde mevsimsel griple birlikte koronavirüs vakaları da arttı. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni kısıtlamaların olup olmayacağını merak ediyor.

Sokağa çıkma yasağı var mı? | Bu hafta sokağa çıkma yasağı olur mu?

11 Mayıs, 1 Haziran ve 1 Temmuz’da atılan normalleşme adımları sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurallara riayet edilmezse daha sert tedbirler alınabileceğini açıklamıştı. Son açıklamalarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kısıtlama düşünülmediğini dile getirdi. Ancak özellikle İstanbul’da vakaların bir hayli artması yine akıllara ‘Sokağa çıkma yasağı olur mu?’ sorusunu getirdi. Konu hakkında kulislerde önemli konular konuşuluyor. Bazı şehirler için yasakların gelebileceği hatta şehirlerarası ulaşıma da bir takım kısıtlamaların gelme ihtimali olduğu ileri sürülüyor. Konu hakkında en net bilgi hiç kuşkusuz kabine toplantısının ardından öğrenilebilecek.