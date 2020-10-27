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Gündem Sokağa çıkma yasağı var mı? | Bu hafta sokağa çıkma yasağı olur mu?
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Sokağa çıkma yasağı var mı? | Bu hafta sokağa çıkma yasağı olur mu?

Sokağa çıkma yasağı son durum | Koronavirüs salgınında tüm dünya ikinci dalga paniğini yaşıyor. Uzmanlar kasım ayından itibaren çok zor bir sürece gireceğimizin altını çiziyor. Salgından korunmanın şimdilik en kolay yolu ise maske, mesafe ve hijyen. Bazı şehirlerde salgın sebebiyle çocukla ve 65 yaş üstü vatandaşlar için kısıtlamalar geldi. Hal böyle olunca milyonlarca kişi sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, sokağa çıkma yasağı olur mu?

Yeniakit Publisher
2020-10-27 13:10:00 -
Sokağa çıkma yasağı var mı? | Bu hafta sokağa çıkma yasağı olur mu?

Koronavirüs salgınına karşı tüm dünya büyük bir mücadele içerisinde. Salgınla birlikte tüm dünyada sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başladı. Ülkemizde ise nisan ve haziran ayları arasında hafta sonları ve resmi tatillerde kısıtlamalar uygulandı. Son dönemde mevsimsel griple birlikte koronavirüs vakaları da arttı. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni kısıtlamaların olup olmayacağını merak ediyor.

Sokağa çıkma yasağı var mı? | Bu hafta sokağa çıkma yasağı olur mu?

11 Mayıs, 1 Haziran ve 1 Temmuz’da atılan normalleşme adımları sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurallara riayet edilmezse daha sert tedbirler alınabileceğini açıklamıştı. Son açıklamalarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kısıtlama düşünülmediğini dile getirdi. Ancak özellikle İstanbul’da vakaların bir hayli artması yine akıllara ‘Sokağa çıkma yasağı olur mu?’ sorusunu getirdi. Konu hakkında kulislerde önemli konular konuşuluyor. Bazı şehirler için yasakların gelebileceği hatta şehirlerarası ulaşıma da bir takım kısıtlamaların gelme ihtimali olduğu ileri sürülüyor. Konu hakkında en net bilgi hiç kuşkusuz kabine toplantısının ardından öğrenilebilecek.

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