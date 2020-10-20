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Gündem Sokağa çıkma yasağı son durum
Gündem

Sokağa çıkma yasağı son durum

Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak son dakika | Koronavirüs vaka sayısı havaların serinlemesiyle artış göstermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada kısıtlama düşünülmediğini belirtmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme adımları atılırken gerekli görülmesi halinde kısıtlamaların daha sert halde dönebileceğini belirtmişti. Avrupa'da vakaların tırmanmaya başlamasıyla birçok yeni tedbir ve sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başladı. Hal böyle olunca büyükşehirlerde yine bir kısıtlama kararının çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Peki, sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:09:00 -
Sokağa çıkma yasağı son durum

Sokağa çıkma yasağı ne zaman son gelişme | Kuzey Yarım Küre’de sonbaharla birlikte koronavirüs vaka sayıları artmaya başladı. Hal böyle oyunca pek çok ülkede yeni kısıtlamalar gündeme geldi. Ülkemizde bir kısıtlamanın olup olmayacağı ise merak konusu. İstanbul’da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı son durum

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayanlar vakalardaki artış sebebiyle bir kısıtlamanın uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Özellikle İstanbul’da vakaların yüzde 50 oranında artmış olması vatandaşları kaygılandırıyor.

20 Ekim Salı günü (bugün) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplanacak. Saat 15.00’de gerçekleşecek toplantıda birçok önemli kararın çıkması bekleniyor. Toplantıda salgının seyri doğrultusunda kısıtlama olup olmayacağı, üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağı konularının görüşülmesi bekleniyor.

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