Sokağa çıkma yasağı ne zaman son gelişme | Kuzey Yarım Küre’de sonbaharla birlikte koronavirüs vaka sayıları artmaya başladı. Hal böyle oyunca pek çok ülkede yeni kısıtlamalar gündeme geldi. Ülkemizde bir kısıtlamanın olup olmayacağı ise merak konusu. İstanbul’da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı son durum

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayanlar vakalardaki artış sebebiyle bir kısıtlamanın uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Özellikle İstanbul’da vakaların yüzde 50 oranında artmış olması vatandaşları kaygılandırıyor.

20 Ekim Salı günü (bugün) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplanacak. Saat 15.00’de gerçekleşecek toplantıda birçok önemli kararın çıkması bekleniyor. Toplantıda salgının seyri doğrultusunda kısıtlama olup olmayacağı, üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağı konularının görüşülmesi bekleniyor.