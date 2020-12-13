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Yaşam Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
Yaşam

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde Cuma akşamı 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağının pazartesi günü saat kaçta biteceğini merak ediyor. Peki, sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor? | Sokağa çıkma yasağı biteceği saat? | Pazartesi saat kaçta sokağa çıkma yasağı bitiyor?

Yeniakit Publisher
2020-12-13 16:40:00 -
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

Tüm dünya gibi Türkiye’de koranavirüse karşı büyük bir savaş veriyor. Vakalardaki artış sebebiyle 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde önemli kısıtlama kararları alındı. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? | Sokağa çıkma yasağı bitiş saati

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Hafta içi 21.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı ertesi sabah 05.00’te sona eriyor. Cuma akşamı 21.00’de başlayan yasak ise pazartesi sabah 05.00’te bitiyor. 11 Aralık 21.00’te başlayan yasak 14 Aralık Pazartesi saat 05.00’te sona erecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında marketler, bakkallar, kasaplar, kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık. Vatandaşlar yürüme mesafesindeki bakkallara, marketlere vs gidebiliyor. Ayrıca paket servisler ise yasak günlerinde 10.00 ila 24.00 arasında hizmet verebiliyor.

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