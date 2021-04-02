Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle kısıtlamalar tekrar başladı. Hangi illerde cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı merak ediliyor. Peki, hangi illerde yasak var?

Sokağa çıkma yasağı olan iller? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

Pek çok kişi hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını merak ediyor. Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00 - cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi günü saat 21.00’de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak. Kısacası yüksek riskli illerde 2 Nisan Cuma günü başlayan kısıtlama 3 Nisan Cumartesi 05.00’te sona erecek. 2 Nisan Cumartesi 21.00’de başlayacak yasak ise 5 Nisan Pazartesi 05.00’te sona erecek.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00’de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak. Kısaca ifade etmek gerekirse 2 Nisan Cuma saat 21.00’de başlayacak kısıtlama 5 Nisan Pazartesi saat 05.00’te sona erecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre yarın ve pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuru yemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da çevrim içi olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri hafta sonu hizmet verecek.

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, yarın ve pazar günü 10.00-20.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerini sürdürebilecek. Çevrim içi sipariş firmaları da 10.00-24.00 saatlerinde siparişlerini teslim edebilecek.

"Yüksek" ve "çok yüksek" risk gruplarındaki illerde bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yarın veya pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanacak.

Bu arada "düşük" ve "orta riskli" illerde sokağa çıkma kısıtlaması yarın ve pazar günü 21.00-05.00 saatlerinde olacak.

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli.

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak.