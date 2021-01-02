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Yaşam Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
Yaşam

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Koronavirüs tebdirleri kapsamında 31 Aralık akşamı başlayan 4 günlük yasak süreci, hafta sonu da devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu yılbaşı kısıtlama detaylarını da içerisinde barındıran 4 günlük sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-01-02 17:59:00 -
Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla 31 Aralık itibariyle başlayacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Peki, yasak hangi gün bitecek?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'dan 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlama Pazartesi günü sona eriyor.

1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması süresince, Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla, engelli vatandaşlar ile 65 yaş ve üzeri ya da kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarının temin edilmesi ve giderilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi sağlanıyor.

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