Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla 31 Aralık itibariyle başlayacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Peki, yasak hangi gün bitecek?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'dan 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlama Pazartesi günü sona eriyor.

1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması süresince, Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla, engelli vatandaşlar ile 65 yaş ve üzeri ya da kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarının temin edilmesi ve giderilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi sağlanıyor.