Tüm dünya koronavirüse karşı büyük bir savaş veriyor. Bir yandan aşılama çalışmaları sürerken bir yandan bilim insanları etkili tedavi yolları üzerinde çalışıyor. Ülkemizde ekim ve kasım aylarında tırmanışa geçen vakalar sebebiyle 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde önemli kısıtlama kararları alındı. Bu doğrultuda pek çok işletme geçici olarak kapanırken, bazı işletmelerin çalışma saatleri değişti. Yüz yüze eğitimin iptal edildiği süreçte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başladı. Peki, vakalar azalınca sokağa çıkma yasağı bitecek mi?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? | Kısıtlamalar ne zaman bitecek?

4 Ocak Pazartesi günü verilerine göre son 24 saatte; 181 bin 323 yeni tip koronavirüs testi yapıldı, 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz” dedi.

Rakamların düşmeye başlaması sebebiyle pek çok kişi normalleşme adımlarının ne zaman atılacağını merak ediyor. Kulislerde normalleşme adımlarının hızla atılmayacağı ancak aşılamanın başlaması, yerli aşının devre girmesiyle geçen yıl 11 Mayıs ve 1 Haziran’da atılan normalleşme adımlarının gündeme gelebileceği konuşuluyor.