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Yaşam Sokağa çıkma yasağı kalkacak iller
Yaşam

Sokağa çıkma yasağı kalkacak iller

Hangi illerde sokağa çıkma yasakları kaldırılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde alınan kararlarla ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. 81 ilde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, illere göre 1 Mart’tan itibaren normalleşmenin başlayacağını açıkladı. Peki, hangi illerde yasaklar kalkacak? Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı kaldırılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 11:54:00 -
Sokağa çıkma yasağı kalkacak iller

Sokağa çıkma yasağı ne zaman hangi şehirlerde kaldırılacak? Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Ülkemizde aylardır hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Vatandaşlar yasakların ne zaman kaldırılacağını merak ediyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Peki, korona yasakları ne zaman kalkacak?

Sokağa çıkma yasağı kalkacak iller

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından illere göre kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir. Türkiye, bu küresel salgın krizini gerçekten başarıyla yürütmüş bir ülkedir. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak, bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz” şeklinde konuştu.

Öncelikli olarak yasakların hangi illerde kaldırılacağı belirtilmedi. Ancak Sağlık Bakanlığı illere göre her hafta vaka sayısını yayınlıyor. Vaka sayılarına bakıldığında en düşük illerde mart ayı başında kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı söylenebilir.

 

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