2019 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından pek çok kısıtlama uygulanmaya başlandı. Uzun süre tatil günlerinde 31 ilde sokağa çıkma yasakları uygulandı. Elbette uygulanan bu kısıtlamalar vakaların düşmesine yardımcı oldu. Sonbaharla birlikte vakaların artma eğilimi içerisinde olması sebebiyle vatandaşlar yeni bir kısıtlama kararı çıkıp çıkmayacağını araştırıyor. Peki, hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı olacak?

Sokağa çıkma yasağı geliyor mu? | Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CNN Türk’te Cüneyt Özdemir’in sunduğu programda konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, “Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım. Maskenin bütün üst solunum yolu viral enfeksiyonu önleyen özellikleri var. Ne kadar hassasiyet gösterirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz” dedi.