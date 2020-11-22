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Gündem Sokağa çıkma yasağı başladı
Gündem

Sokağa çıkma yasağı başladı

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 22 Kasım 2020 Pazar günü saat 20:00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 23 Kasım Pazartesi sabahı saat 05:00'ta sona erecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 20:25:00 - 2020-11-22 20:33:12
Sokağa çıkma yasağı başladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile uygulanmaya başlayan ek tedbirlere göre 22 Kasım 2020 Pazar günü saat 20:00'dan itibaren 23 Kasım Pazartesi sabahı 05:00'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağı başladı.

Pazartesi'den itibaren neler değişecek?

- Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

- Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecek şekilde açık olacak. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmet verilebilecek.

- Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında hizmet sunabilecek.

- 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacak. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacak.

- İlköğretim, Lise ve Üniversiteler yıl sonuna kadar uzaktan eğitime devam edecek.

 

 

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