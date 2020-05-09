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Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Samsun'da caddeler sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-05-09 11:38:19 -
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Samsun'da caddeler sessizliğe büründü

SAMSUN (AA) - Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Samsun'da kısıtlamayla, sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

Trafik polisleri, kentteki kavşaklarda denetimlerini sürdürdü.


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