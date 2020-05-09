Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Samsun'da caddeler sessizliğe büründü
SAMSUN (AA) - Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Samsun'da kısıtlamayla, sokak ve caddeler sessizliğe büründü.
Trafik polisleri, kentteki kavşaklarda denetimlerini sürdürdü.