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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı öncesi E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:51:20 -
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı öncesi E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.



Yeni tip korona virüs salgınına tedbir olarak alınan kararlar neticesinde İstanbul’un aralarında olduğu 24 şehirde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. 5’inci kez uygulanacak olan kısıtlama öncesi E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Okmeydanı-15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

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